１４日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値に比べて０・０１５％高い２・６０５％に上昇（債券価格は下落）した。１９９７年５月以来、約２９年ぶりの高い水準となった。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せず、原油先物価格が高止まりしている。市場では、物価上昇（インフレ）の加速が意識され、国債が売られている。