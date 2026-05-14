新潟県庁任期満了に伴う新潟県知事選が14日告示され、いずれも無所属で、3選を目指す現職花角英世氏（68）＝自民支持＝と、ともに新人の元県議土田竜吾氏（38）、元同県五泉市議安中聡氏（48）の3人が届け出た。花角氏の県政運営や、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働容認を巡る手法などが争点となる。31日に投開票される。花角氏は県政継続を訴え、日本維新の会、国民民主党、公明党の各県組織からも支持を受ける。JR新潟駅前での