埼玉県内の住宅の駐車場などに保管してあった車のタイヤを盗んだなどとして、男6人が逮捕されました。去年3月ごろから埼玉県全域で同様の被害が相次いでいることから、関連について調べを進めています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、埼玉県蓮田市の無職・常見忠雄容疑者（66）ら50代から60代の男6人です。常見容疑者らは今年2月から4月にかけて、さいたま市岩槻区や鴻巣市で一戸建て住宅の駐車場に保管されていた車のタイヤ12本、