首相官邸政府が2026年度補正予算案の編成を検討していることが14日分かった。中東情勢の混乱の長期化に伴い原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気・ガス代の上昇は避けられないため、家計支援に充てる方針だ。複数の政府関係者が明らかにした。財源として26年度当初予算の予備費には限りがあり、与野党から補正予算の編成を求める声が強まっていた。高市早苗首相は補正予算に関し「直ちに必要な状