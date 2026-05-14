◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が今季7度目の先発マウンドに上がり、初回に2死からピンチを招きましたが、切れ味抜群のスイーパーで最後は空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けました。投手専念では今季4度目の出場となった大谷選手。初回、1番イ・ジョンフ選手をショートゴロに打ち取ると、2番ルイス・アラエス選手をセカンドゴロに抑えます。すると2死から四球と