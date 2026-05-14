「年金だけで老後生活は大丈夫だろうか」と不安を感じ、不動産投資に興味を持つ40代は少なくありません。特に、「毎月家賃収入が入る」というイメージから、老後に向けた安定収入として魅力を感じる人も多いでしょう。 一方で、「不動産投資は儲かる人だけの話では？」「40代から始めても遅いのでは？」と不安に感じる人もいます。本記事では、40代から始める不動産投資が老後の資産形成として現実的なのか、メリット