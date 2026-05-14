【バーチャルボーイ Nintendo Classics：追加タイトル】 5月14日 配信開始 任天堂は5月14日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」の加入者向けコンテンツ「バーチャルボーイ Nintendo Classics」において、追加タイトルの配信を開始した。 今回追加されたのは、シューティングゲーム「バーティカルフォ}