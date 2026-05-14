毎月の手取りが25万円あっても、片道1時間半の通勤が続くと、「この働き方をずっと続けてよいのだろうか」と感じる人は少なくありません。 最近は在宅勤務が広がり、「年収は少し下がったけれど、生活が楽になった」という声も増えています。その一方で、「給料が減るなら家計的に損なのでは？」と不安に感じる人も多いでしょう。 本記事では、通勤時間を減らすための転職が家計にどのような影響を与えるのか、収入