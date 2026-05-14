○ブルージェイズ5x−3レイズ●＜現地時間5月13日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが地区首位タンパベイ・レイズとのカード最終戦にサヨナラ勝利。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、8回に貴重な同点犠飛を放った。岡本は2回裏の第1打席で四球を選び、連続出塁を自己最長の15試合に更新。4回表の守備では、1番シンプソンが放った三塁線への強烈なゴロを横っ飛びで好捕。素早く一塁へ