【漫画】本編を読む「中学受験」は子どもの将来のために検討する選択肢のひとつだ。だがそれが苛烈な「受験戦争」の様相を呈し、「子どもの教育」という目的を盾にした、親同士の不毛な競争を生み出すこともある。『私、母親失格なの!?中学受験マウント沼にハマりました』（ぽんちゃん：原案、ちゃんこ：漫画/KADOKAWA）は、中学受験によって揺れる母親の心情と葛藤を描いた作品だ。主人公の美里は、夫と息子の正人と暮らすご