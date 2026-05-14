Queenz Eyeが待望の新アルバムで舞い戻る。2022年のデビューから現在に至るまで、激動の人員交代を経験してきたグループだ。【画像】デビュー前のQueenz Eye5月14日、所属事務所のビッグエンターテインメントは、28日にQueenz Eyeの2ndミニアルバム『PRISM EP.02』をリリースすると発表。昨年8月リリースの1stミニアルバム『PRISM EP.01』以来、約9カ月ぶりのカムバックとなる。今後は様々なティザーコンテンツを順次公開する予定