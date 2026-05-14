【HG 1/144 ガンダムF91 [残像イメージクリアーVer.]】 6月13日 発売予定 価格：1,870円 ガンダムベース限定プラモデル「HG 1/144 ガンダムF91 [残像イメージクリアーVer.]」が6月13日に発売される。価格は1,870円。発売日決定に合わせて、商品画像も公開された。 本商品は、「機動戦士ガンダムF91」より、劇中の最終決戦で機体を強制冷却するた