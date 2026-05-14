&TEAMが、“完全無欠のステージエリート集団”としての圧倒的な実力を発揮した。5月13日、&TEAMは自身4度目となるコンサートツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」の幕開けとなる初日公演を神奈川・Kアリーナ横浜で開催した。【注目】&TEAM、“日本アルバム曲”が韓国で異例の快挙本公演内で、自身最大規模会場となる埼玉・ベルーナドームでのアンコール公演決定がファンへサプライズ発表され、熱狂