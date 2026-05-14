俳優ソン・ジュンギが、KBSの新週末ドラマ『ラブ・クラウド』（原題）で戻ってくる。最近、編成が確定し、撮影も開始したことが伝えられた。去る5月13日、ある韓国メディアはソン・ジュンギがドラマ『ラブ・クラウド』への出演を確定させ、最近撮影に入ったと報じた。同作は2027年上半期、KBS 2TVドラマ『文武』（原題）の後に放送される予定だ。【画像】離婚した『太陽の末裔』ソン・ジュンギ＆ソン・ヘギョのキスシーンが大々的