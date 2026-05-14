【モデルプレス＝2026/05/14】日向坂46からの卒業を発表している山口陽世が5月12日、自身のInstagramを更新。一人旅でのセルフショットを公開した。【写真】卒業発表の22歳坂道メンバー「親近感湧く」一人旅での人混み自撮りショット◆山口陽世、一人旅ショット公開山口は「一人旅 初めて写真撮ってもらっていいですか？って聞いた」とコメントし、写真を複数枚投稿。満開の桜をバックにメガネ姿の自身を人混みの中で撮影したセル