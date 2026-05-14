ビジネス特化型のSNSを運営するLinkedInがチーム再編を計画していることがわかりました。技術部門では人員削減が予定されており、全体の5％が解雇される見通しだとロイターが伝えています。Exclusive: LinkedIn planning to lay off 5% of staff in latest tech-sector cuts, source says | Reutershttps://www.reuters.com/business/world-at-work/linkedin-is-planning-lay-off-5-staff-latest-tech-sector-cuts-source-says-202