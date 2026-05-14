ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の入団事務所で入団記者会見に臨んだ。ＭＡＸ１５９キロの剛腕・尾形は先発ローテの一角として期待されている。「以前からＤｅＮＡのテクノロジーには興味があった。このチームにうまくフィットできるように頑張りたい」と抱負を語った。花咲徳栄（埼玉）から２０２０年ドラフト１位でホークスに入団した井上朋は