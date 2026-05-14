◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で３勝目を狙って先発登板し、初回はピンチを迎えたが無失点で切り抜けた。初回は先頭のイ・ジョンフ（李政厚）に対し、フルカウントから遊ゴロ。９９・３マイル（約１５９・８キロ）も投じた。続く２２〜２４年に３年連続首位打者