77型「4T-77S9A」 シャープは、4K有機ELテレビ“AQUOS OLED”の新製品として、最新世代RGBタンデム有機ELパネルの「S9A」シリーズと、高輝度なS-Brightパネルの「S7A」シリーズを5月23日より発売する。価格はオープン。サイズと市場想定価格は以下の通り。 S9Aシリーズ ラインアップ ・77型「4T-77S9A」935,000円前後5月23日発売 ・65型「4T-65S9A」660,000円前後同上 ・55型「