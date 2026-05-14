75型「4T-75X9A」 シャープは、4K量子ドット/ミニLEDの液晶テレビ「AQUOS XLED」、X9Aシリーズ、X7Aシリーズ計7モデルを発表した。いずれも、新サービス「AQUOS AI」に対応する。サイズ展開は、X9Aが55型、65型、75型、X7Aが43型、50型、55型、65型。価格はオープン。市場想定価格は以下の通り。 X9A 75型「4T-75X9A」6月20日発売638,000円前後 65型「4T-65X9A」同上495,000円