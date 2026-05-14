あなたは読めますか？突然ですが、「愚か」という漢字読めますか？日常会話でも、反省の言葉や忠告としてよく使われる表現ですが、漢字になると少し身構えてしまいますよね。気になる正解は……「おろか」でした！愚かは、考えが足りないことや、知能が低いこと、あるいは馬鹿げている様子を指します。自分の過ちを認める際や、物事の道理がわかっていない態度を指摘する際に使われる言葉です。具体的な使い方としては、「同じ間違