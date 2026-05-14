あなたは読めますか？突然ですが、「仙人掌」という漢字読めますか？植物園やインテリアショップなどでよく見かけるあの植物のことですが、この漢字の組み合わせはなかなか想像がつかないのではないでしょうか？気になる正解は……「さぼてん」でした！「仙人掌」とは、多肉植物の一種で、茎が厚く葉が針状に変化した植物を指します。漢字の由来は、その形が「仙人の手のひら」に似ていることからきていると言われています。乾燥に