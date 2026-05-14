1児の母でタレントの滝沢カレン（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。「気まぐれ中の気まぐれ私服」とつづり、モノトーンの私服コーデを披露した。【写真】バッグは田中みな実からの贈り物！滝沢カレンが披露した“モノトーン”の私服コーデこの日は、仕事デー。「お仕事日だったのでアクセサリーは一切付けていませんが、ピアスくらいは付けたかったと思います。お仕事の日は1秒でも早く着替えられて、1ミリでも忘れ物