元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）が、昨年8月に誕生した第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとともに、15日発売の育児雑誌『ひよこクラブ』の表紙に登場する。夢空ちゃんが雑誌の表紙を飾るのは今回が初めてとなる。親子での撮影も初となり、貴重な記念号となる。【写真】辻希美と第5子の夢空ちゃんインタビュー撮影カット同誌は、ベネッセが発行する妊娠・出産・育児雑誌で、1993年創刊。2026年10月に創刊33周年を迎える。