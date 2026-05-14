◇ア・リーグホワイトソックス6−5ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が13日（日本時間14日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、4打数1安打、1四球に終わった。チームは4連勝の6−5で勝利し今季初の勝率5割となった。この日は7試合ぶりに三振なし。現在63三振で両リーグトップも、ジャッジ（ヤンキース）に続くリーグ2位15本塁打と存在感を際立たせている。