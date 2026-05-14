お笑い芸人・島田珠代（吉本新喜劇）と藤井隆が、大阪・なんばグランド花月（NGK）の夏の特別興行『リトル・ツインズ』（7月12日〜23日）でW主演を務めることが決まった。【写真】夏のNGKで共演へ…島田珠代＆藤井隆唯一無二のキャラクター＆予測不能な動きの珠代と、観る者すべてを笑顔にするエンターテイナー藤井が、今夏、共演を果たす。珠代と藤井が“双子”として生まれた設定で繰り広げられる、ドタバタ吉本新喜劇。さ