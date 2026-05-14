「ブルージェイズ５−３レイズ」（１３日、トロント）ブルージェイズが延長十回に逆転サヨナラグランドスラムで連敗を３で止めた。岡本和真内野手は八回に同点犠飛を放ち、延長十回には四球を選んでサヨナラ勝ちに貢献した。１点を追う八回、無死満塁から初球の浮いたチェンジアップを完璧に捉えた。打球は左翼後方への鋭いライナーとなり、惜しくも左翼手の好捕にあったが犠飛には十分。スプリンガーが生還して試合を振り出