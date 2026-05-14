◇ア・リーグホワイトソックス6−5ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）ホワイトソックスが13日（日本時間14日）、本拠地でのロイヤルズ戦に6−5で勝利し4連勝。これで今季成績を21勝21敗の勝率5割とした。過去3年間100敗を続けた弱小球団が大変身。今季4度目の挑戦で借金を返済し、明日勝利すれば夢の「貯金生活」となる。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」で先発出場し、4打数1安打、1四球。リーグ2位15本塁打の背