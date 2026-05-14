【北京＝遠藤信葉】米国のトランプ大統領は１４日午前、中国・北京の宿泊先を出発し、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談の場となる人民大会堂に到着した。トランプ氏は歓迎式典に参加した後、昨年１０月以来の習氏との対面会談に臨む。香港フェニックステレビによると、大会堂前では、両国国旗が掲げられ、習氏がトランプ氏を出迎えた。両氏は握手を交わした。トランプ氏は米東部時間１２日（日本時間１３日）、