ひょうに、ゲリラ雷雨が相次ぎました。各地で天気が急変したワケは、季節外れの暑さ。週末は30℃以上の「真夏日」になるところが続出する可能性もあります。【写真を見る】「こわい、車壊れる…」「庭が真っ白」各地で“ひょう”まるで雪景色…各地で天気急変…千葉で撮影された写真には“雨柱”今年も、ゲリラ雷雨の季節が到来したのでしょうか。記者（東京・赤坂）「こちらの方は大きな荷物を抱えてタクシーに走っていきます」