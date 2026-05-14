お笑いコンビ、スーパーマラドーナ武智（47）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。禁酒の現状を明かした。武智は20年以上、毎日ジョッキで10杯以上の飲酒を続け、病院の先生に「アルコール依存症」で止められたという。その後も4年間は陰でコソコソ飲酒を続けて、今回の動画で禁酒172日目だという。今回の動画で、止まらない飲酒欲求を明かした。「夜中の1時20分なんですけど、猛烈な飲酒欲求が湧いてきまして。特に指定のお酒