人気コミックを原作とする映画『正直不動産』。連続ドラマから劇場版へと躍進を続ける本作の裏には、原作コミック原案者である夏原武氏を唸らせた制作陣の確かな手腕が存在する。長年にわたり数々の作品に携わってきた夏原氏に、本作の映像化がこれほどの完成度を誇る理由と、エンターテインメントとしての魅力について語ってもらった。【写真】映画『正直不動産』には福原遥も出演した ■世界観を深化させる脚本の妙自らが携