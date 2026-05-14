トヨタ新「ピンクのクラウン」はグラデーション仕様！日本一の生産量を誇る名産品として、全国的にも有名な「栃木県のいちご」。その魅力を県内外へ強力にアピールするため、栃木県と地元企業がタッグを組んで生み出したユニークな公用車が存在します。【画像】これがトヨタ新「ピンクのクラウン」です！（29枚）今年のはじめとなる2026年1月18日、栃木県庁で開催された記念イベントにて、色鮮やかなピンク色のボディをまと