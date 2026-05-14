瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しの届くところが多いでしょう。ただ、局地的に雨が降り雷を伴うおそれがあります。天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で29度、津山で27度、高松で28度の予想です。13日と同じくらいの気温になります。 15日も高気圧に覆われて、青空が広がるでしょう。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で16度の見込みです。日中の最高気温は岡山