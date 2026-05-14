きのう夜、山形県山形市の道路で、乗用車が側溝などに衝突する事故があり、２５歳の女性が大けがをしました。事故後、乗用車から出火したということです。 警察によりますと、きのう午後７時ごろ、山形市中桜田の市道で、北へ進んでいた乗用車が進路右側の側溝や標識柱などに衝突する事故がありました。その後、乗用車から出火しました。 この事故で、乗用車に乗っていた山形市に住む２５歳の女性が背骨を折るなどの大けがをした