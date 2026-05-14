５月１４日午前、新千歳空港インターチェンジの出口付近で、乗用車が中央分離帯付近の木に衝突する単独事故がありました。事故があったのは、道央自動車道下り線の新千歳空港インターチェンジ出口付近です。警察によりますと、午前９時半ごろ、乗用車が中央分離帯付近の木に衝突しました。また、消防によりますと、この事故で運転手の６０代男性が心肺停止、同乗者の６０代女性が重傷で病院に搬送されました。この事故