丸山茂樹が自身のインスタグラムを更新。関ジャニ∞、NEWSの元メンバーで、現在は歌手、俳優として活躍する内博貴とラウンドしたことを楽しそうに投稿した。同伴者のスカートの中が見えそう！「こんなとき、どうする」クイズ12問「今日は以前僕のラジオにゲストで来てくれた 内博貴君とゴルフ行って来た」と記すと、ゴルフ場で撮影した2枚の2ショットを公開。内のゴルフについては「ラジオでのトーク通り ゴルフに向かう姿勢は真面