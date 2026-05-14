＜全米プロ事前情報◇13日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 3月に行われた“第5のメジャー”「プレーヤーズ選手権」を制し、4月はシグネチャーイベントの「キャデラック選手権」でも勝利。世界ランキング3位のキャメロン・ヤング（米国）は、ここまでフェデックスカップポイント1位を走っている。【写真】実際に“飛ばないボール”を使用するヤング「マスターズ」で3位になった29歳は、14日に開