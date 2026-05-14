中東情勢の悪化により、重油を含む石油製品の供給状況が厳しくなっている。この問題は各ゴルフ場の経営陣にとっても無縁ではなく、特に頭を悩ませているのが大浴場などの給湯に必要なボイラー燃料の調達だという。【ランキング】小祝さくら、佐久間朱莉の順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ国内最多の172コースを保有するアコーディア・ゴルフは「当社では今のところ『シャワーのみの対応』となっている施設は