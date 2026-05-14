５月１３日(水)、来週末の２３日(土)から京都府のわかさスタジアム京都で開催される春季近畿地区高校野球大会の組み合わせが発表されて、出場８校の対戦相手が決定しました。 【画像】春季近畿地区高校野球大会の会場・わかさスタジアム京都 今大会の出場校は、近畿各地区の府県大会を制した６校に、開催地である京都府の準優勝校、３位校を加えた８校。履正社(大阪)、智辯和歌山(和歌山)、報徳学園(兵庫)、天理(奈良)といっ