毎回、ひとつの現場にカメラを据え、そこで起きるさまざまな人間模様を72時間＝3日間にわたって定点観測するNHKのドキュメンタリー番組『ドキュメント72時間』（毎週金曜後10：00）。22日は渋谷の巨大CD・レコード店が舞台となる。【写真】5月22日放送『ドキュメント72時間』より約80万枚が並ぶ世界最大級の“音楽のデパート”。配信で音楽を楽しめる時代に、わざわざここを訪れるのはなぜだろう？推しのバンドを応援する