お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、13日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。自宅で発見したという“新たな楽しみ”を伝授した。普段自宅リビングで家族がくつろいでいる時、吉田は1人キッチンでタブレットを置き、酒を飲みながらボートレースを観戦しているという。ここ数年腰痛に悩まされており、「座りすぎている」のが原因だと考えた。そこで思いついたのが、レンジフード