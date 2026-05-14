俳優の戸田恵子、土屋太鳳が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。土屋が戸田とのエピソードを明かした。【写真】さらツヤ黒髪で美しく手を降る土屋太鳳今作で新キャラクターとなるレッサーパンダの旅人・パンタン役の声優を務める土屋は、冒頭「小さいときからアンパンマンが大好きで、今も親子