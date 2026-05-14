市庁舎前で熱烈な歓迎を受ける英国のキャサリン皇太子妃＝13日、レッジョエミリア/Phil Noble/Getty Images via CNN Newsourceレッジョエミリア（CNN）英国のキャサリン皇太子妃がイタリアを公務で訪れ、熱烈な歓迎を受けた。海外公務はがんの治療後初めて。キャサリン妃は、2021年に自身が設立した王立財団幼少期センターとともに、2日間の単独公務に臨んでいる。同センターは、幼少期がその後の人生に及ぼす重要性についての認識