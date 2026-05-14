埼玉県熊谷市の八木橋百貨店に設置された、暑い夏の風物詩「大温度計」＝14日午前埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩「大温度計」（高さ約4メートル）が14日、地元の八木橋百貨店に設置された。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を「酷暑日」と決めたことを受け、表記を追加。暑さへの注意喚起を目的として、百貨店が2007年から毎年続けてきた。熊谷市は18年7月に国内最高気温の41.1度を記録。一方、25年夏に各地で猛暑に見