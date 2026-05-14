初回大会から存在感を放つ2人が激突。“プレミア顔面偏差値”を誇る人気ポーカー女子の鮮やかなブラフが勝負を決めた。【映像】“オトナのポーカー美女対決”ハイレベルな美貌と読み合い美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。これまで2度の好勝負でファンの支持を集めてきたちょめと廣井佑果子が、見応え十分の