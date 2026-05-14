「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が14日までに自身のインスタグラムを更新。新たな資格取得のために、勉強に励んでいることを明かした。「もっともっと成長したい」とつづり、写真は「子供の睡眠の病気（睡眠障害）」「未就学児童の睡眠指針」などと書かれたテキストの写真をアップした。「試験まであと3ヶ月」とまたも資格取得に向けて勉強に励んでいることを明かした。この投稿に、フ