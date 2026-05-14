お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に14日、出演。13日の引退会見で突然結婚を公表したフィギュアスケート女子の坂本花織（26＝シスメックス）のサプライズに「よくばれなかったねぇ」と驚き、祝福した。坂本は13日、地元の神戸市内で行った現役引退会見の中で、結婚していたことを電撃発表した。今月5日に入籍していたという。お相手はスケート関係者ではない