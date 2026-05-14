バンダイスピリッツは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より「S.H.Figuarts ハルク(スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ)」(11,000円)を発売する。魂ストアなど一般店舗にて2026年7月発売、現在予約受付中。「S.H.Figuarts ハルク(スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ)」(11,000円)『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』からハルクがS.H.Figuartsに登場。ボリュームを感じる各部の筋肉造形、「魂のデジ