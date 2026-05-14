FOOD & LIFE INNOVATIONSが運営する「鮨 酒 肴 杉玉」は、5月14日より、魚卵と肉を贅沢に使用した期間限定メニュー「魚卵&肉の誘惑 杉玉 背徳の肴」を開催する。ゴールデンウィーク明けも贅沢な食事を楽しんでほしいという想いから企画されたもので、たっぷりの魚卵や肉を使った背徳感を味わえる逸品が揃うとのことだ。魚卵&肉の誘惑 杉玉 背徳の肴○こぼれ落ちる3種の魚卵が主役の「背徳」シリーズ今回の目玉は、